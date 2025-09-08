「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の８日正午現在でニデックが「買い予想数上昇」４位となっている。 ８日の東証プライム市場でニデックが小幅続伸。同社は３日取引終了後、傘下のニデックテクノモータの中国子会社において、昨年９月下旬にサプライヤーからの値引きに相当する購買一時金（約２億円）に関し、不適切な会計処理が行われた疑いが判明したと発表した。これを受け、４