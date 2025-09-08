ナトコが急騰し、２０２１年６月以来、４年３カ月ぶりの高値をつけた。同社は前週末５日の取引終了後、２５年１０月期第３四半期累計（２４年１１月～２５年７月）の連結決算を発表した。売上高が前年同期比９．０％増の１６５億７２００万円、営業利益が同２１．１％増の１０億１００万円となっており、業況を評価する買いが集まっている。 １１～７月期は塗料事業と蒸留事業が増収増益になった。塗料事業は焼