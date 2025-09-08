８日に実施された流動性供給（第４３７回）入札（対象：残存期間１年超５年以下）は、最大落札利回り格差がマイナス０．０１５％、平均落札利回り格差がマイナス０．０１９％となった。また、応札倍率は４．５０倍となり、前回（７月２５日）の３．６４倍を上回った。 出所：MINKABU PRESS