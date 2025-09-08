午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１２２２、値下がり銘柄数は３２６、変わらずは６８銘柄だった。業種別では３３業種中３２業種が上昇。値上がり上位に不動産、その他製品、医薬品、建設、電気機器、機械など。値下がりは鉱業のみ。 出所：MINKABU PRESS