「怒ったときに言ってはいけないことや気をつけたいこと」について解説します（写真：つむぎ／PIXTA）大人もそうですが、特に子どもにとって感情のコントロールは難しいもの。友だち付き合いにおいても、つい怒りすぎたりケンカになったりとトラブルに発展することがしばしばあります。日本アンガーマネジメント協会代表理事の戸田久実さんに、「怒ったときに言ってはいけないことや気をつけたいこと」について解説してもらいます