Mrs. GREEN APPLEの若井滉斗が自身のInstagramを更新。ロンドンでのプライベートショットを公開した。 【画像】“プレッピースタイル”でロンドンの街を楽しむ若井滉斗／Oasisのライブを満喫する姿／ファッションにも注目が集まる若井滉斗 若井は8月5日、ロンドンのウェンブリー・スタジアムにて開催されたOasisの再結成ツアー『Oasis Live ’25』（7月25・26・30日、8月2・3日開催）に参戦したことを報