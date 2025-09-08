8日13時現在の日経平均株価は前週末比603.35円（1.40％）高の4万3622.10円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1222、値下がりは326、変わらずは68と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を122.90円押し上げている。次いでファストリ が61.59円、ＳＢＧ が58.75円、東エレク が33.43円、ＴＤＫ が28.87円と続く。 マイナス寄与度は1.92円