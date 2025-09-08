テレビ朝日は、9月7日に放送スタートした『仮面ライダーゼッツ』がSNS世界トレンド1位を獲得したことを8日に発表した。“夢”がモチーフの『仮面ライダーゼッツ』は、極秘防衛機関“CODE”に属する無敵のエージェント・主人公の万津莫(よろず・ばく)/仮面ライダーゼッツ(今井竜太郎)が人間の夢に潜入し、ミッションを遂行するという設定だ。初回は、エージェントとなった莫が、犯罪組織に誘拐された国民的人気タレント・ねむ(堀口