石破首相の退陣表明から一夜明け、自民党は後任を選ぶ臨時の総裁選挙の実施に向けた準備に着手しました。立憲民主党や日本維新の会など野党の今後の出方について、国会記者会館からフジテレビ政治部・杉山仁実記者が中継でお伝えします。石破首相の辞任表明から一夜明け、野党は自民党総裁選の行方をにらみながら、少数与党への対応を探っています。立憲民主党は、自民党と国会内で参議院国対委員長会談を行い、物価高対策などのた