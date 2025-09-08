佐賀県警の科学捜査研究所に所属する40代の男性職員が、DNAの鑑定作業を不適切に行ったとして懲戒免職処分を受けました。処分を受けたのは、佐賀県警察本部の科学捜査研究所に所属する40代の職員です。警察によりますと、2017年6月から2024年10月までの7年間にわたり、DNA型の鑑定作業で不適切な鑑定を行ったとしています。これを受け、佐賀県警は8日付でこの職員を懲戒免職処分にしました。またこの問題の監督責任として、県警本