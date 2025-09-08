【モデルプレス＝2025/09/08】女優の安斉星来が8日、自身のInstagramを更新。大胆なスリットから美しい脚のラインを見せた写真を公開し、反響が寄せられている。【写真】「御上先生」生徒キャスト、大胆スリットから美脚輝く◆安斉星来、映画舞台挨拶でのドレス姿を公開安斉は「カラダ探しTLN 公開記念舞台挨拶ありがとうございました」と映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』の舞台挨拶への参加を報告。「多くの方にこの映画が届く