この夏「ららぽーと名古屋みなとアクルス」の『うんこミュージアム NAGOYA』で話題を集めた「ひえひえ!!うんこ夏祭り2025」。 当初は8月末までの予定でしたが、来場者からの大きな反響を受け、9月30日(火)までの延長が決定しました。 9月に入っても猛暑が続く名古屋で、家族や友人と一緒に“ひえひえのうんこ”で涼しさと笑いを体験できるユニークなイベント。この機会にぜひ！ うんこミュージアムとは