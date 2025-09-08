ポール・マッカートニーが、ザ・ビートルズのベーシスト時代に使用し、その後、行方不明となっていた自身のギターの謎を追う新たなドキュメンタリーに出演する。ポールが使用していた1961年製へフナー 500/1ベースギターは、1972年10月にロンドンでバンの荷台から盗まれた。 【写真】ザ・ビートルズの初期スタジオ録音に使われた伝説のベースを