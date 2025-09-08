インターネットリサーチを展開するNEXER（東京都豊島区）が、「駒込駅前スマイル矯正歯科」（東京都豊島区）と共同で、「歯がきれいだと思う」男性有名人についての調査を実施。その結果を公開しました。調査は2025年7月14日から同月22日、全国の男女を対象にインターネットで行われました。計1000人から有効回答を得ています。3位は、シンガー・ソングライターで俳優のGACKTさん。90票でした。回答者からは「ホワイトニング