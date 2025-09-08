◆第７９回セントライト記念・Ｇ２（９月１５日、中山競馬場・芝２２００メートル）６月の未勝利から３連勝で初の重賞へ挑むサクラファレル（牡３歳、美浦・堀宣行厩舎、父サートゥルナーリア）。伯父に重賞３勝馬サクラプレジデントをもつ良血が、才能を開花させつつある。１週前追い切りの３日は美浦・Ｗコースで５ハロン６５秒５―１１秒８を馬なりでマーク。併せたミッキーマドンナ（３歳１勝クラス）には遅れたが、相手も