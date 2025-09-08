７日、雲南省紅河ハニ族イ族自治州弥勒市の山地石漠化公園で少数民族の衣装を着て記念撮影するフォーラム参加者。（昆明＝新華社記者／彭奕凱）【新華社昆明9月8日】中国雲南省で開かれている「2025グローバルサウスメディア・シンクタンクフォーラム」の参加者が7〜8日、省内各地を視察した。フォーラムの会期は5〜9日で、新華社と共産党雲南省委員会、同省政府が共催している。７日、雲南省昆明市で製薬大手の雲南白薬集団を訪