俳優・中村雅俊さんと､俳優・五十嵐淳子夫妻の三女で、モデルの中村里砂さんが自身のインスタグラムを更新。「1日だけ夏休みしてきた」とコメントを添えて、リゾート地での休暇の様子を複数枚の写真とともに公開しました。 【写真を見る】【中村雅俊・五十嵐淳子夫妻の三女】中村里砂1日だけの夏休みを満喫リゾート写真公開「何枚目が好き？」投稿された写真には、ヤシの木が立ち並ぶリゾート施設で寛ぐ中村さんの姿