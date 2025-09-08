アメリカのトランプ大統領は、パレスチナ自治区ガザの停戦をめぐり、イスラエルとイスラム組織ハマスの合意が「近く得られる」という認識を示しました。アメリカのトランプ大統領は7日、記者団に対し、パレスチナ自治区ガザの停戦をめぐるイスラエルとイスラム組織ハマスの合意が「近く得られるだろう」と述べ、停戦合意に自信を示しました。これに先立ち、トランプ氏はSNSに「イスラエルは私の条件を受け入れた。ハマスも受け入れ