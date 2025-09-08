アメリカ南部ジョージア州にある韓国の現代自動車の工場で、移民当局が475人を逮捕したことに関連し、トランプ大統領は「アメリカに投資するすべての外国企業に我が国の移民法を順守するよう求める」と表明しました。これは、トランプ大統領が7日、SNSに投稿したもので、「皆さんの投資は歓迎する。優れた技術力を持つ優秀な人材を『合法的に』招くことを奨励する」と書き込む一方、「見返りとして求めるのは、アメリカ人労働者の