様々な便利グッズが話題になるダイソー。食品売り場がスルーされがちですが、実は掘り出し物がたくさんあるんです。今回ご紹介するのは、お家で簡単に韓国料理の味が再現できる万能ソース。1袋でパパッと美味しいおかずができちゃいますよ。お肉や野菜と炒めたり、麺類にあえても◎この機会に要チェックです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ヤンニョム炒めソース価格：￥108（税込）内容量：1人前 50g販売ショップ：ダ