持ち運びに便利な折りたたみ傘。しかし、いざ雨に濡れると収納に困って持て余してしまう経験はありませんか？付属の袋だと雨が染み出てきてしまうし、手で持っていると服が濡れたり、電車やバスの中でも気を使う…そんなお悩みを解決する便利グッズをダイソーで見つけてきましたよ！要チェックです♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：折りたたみ傘用収納袋（ロゴ）価格：￥110（税込）サイズ（約）：10cm×30cm販売ショッ