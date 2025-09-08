『無職転生～異世界行ったら本気だす～』のロキシーが表紙の『月刊コミックフラッパー2025年10月号』が2025年9月5日（金）からKADOKAWAより発売された。 【画像】浴衣姿のロキシーや、『このヒーラー、めんどくさい』の巻頭カラーを見る 今号のコミックフラッパーは『無職転生～異世界行ったら本気だす～』のロキシーが浴衣姿で登場。生きる気力