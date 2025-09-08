今年夏の移籍市場での主役は、間違いなくリヴァプールだった。ミロシュ・ケルケズ、フロリアン・ヴィルツ、ジェレミー・フリンポンに続いてヒューゴ・エキティケを獲得し、さらに移籍市場が閉まる直前にはニューカッスルからアレクサンデル・イサクも迎え入れた。イギリスメディア『BBC』によれば、彼らは今夏の補強にプレミアリーグ史上最高額となる4億5120万ポンド（約897億8000万円）を費やしたという。しかし、彼らの爆買いは