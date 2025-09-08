W杯欧州予選グループEでは、スペイン代表とトルコ代表が対戦。6-0という大差でスペインがトルコを下し、2勝をあげてグループの首位に立っている。この試合で活躍が注目されたのはアーセナル所属のMFミケル・メリーノだ。メリーノは22分にゴール前でのパス回しから左足でチームの2点目を奪うと、前半アディショナルタイムにも似たような形で追加点。さらに57分には狙いすましたコントロールショットを遠めの位置から叩き込み、ハッ