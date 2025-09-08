三井住友カードは、「タッチ決済でお得に乗車！対象路線を3日間ご利用で最大20％還元キャンペーン！」を8月15日から9月15日まで実施している。関東・東海エリアの対象鉄道をクレジットカードなどのタッチ決済で3日間乗車すると、期間中の合計乗車金額に対しVポイントを最大20％付与する。上限は500ポイント。対象カードは、Oliveフレキシブルペイや三井住友カード（NL）など、詳細は特設ウェブサイトにて公表している。対象となる