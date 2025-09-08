【1/7 スケールフィギュアラビ】 2026年4月 発売予定 価格：23,100円 ゴールデンヘッドプラスは、フィギュア「1/7 スケールフィギュアラビ」を2026年4月に発売する。価格は23,100円。 本製品は、イラストレーターのrurudo氏が描くオリジナルキャラクター「ラビ」を1/7スケールでフィギュア化したもの。 ウィンクとそのし