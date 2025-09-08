サッカー明治安田J3リーグ・ツエーゲン金沢は7日、ホームでFC大阪と対戦し、今シーズン初の3連勝を挙げました。2連勝で迎えたFC大阪戦、プレーオフ圏内に向け、勝ち点を積みあげたいツエーゲン金沢。前半21分、フリーキックのチャンスからDF畑尾。畑尾の今シーズン初ゴールでツエーゲンが先制します。続いて前半36分、ゴール前のルーズボールに反応したのは・・・土信田の3試合連続ゴールで貴重な追加点を挙げます。その後、コーナ