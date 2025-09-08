藤川監督は坂本、梅野の両捕手の貢献をたたえた（C）産経新聞社今季圧倒的な強さを発揮していた藤川阪神の優勝が決まった。マジック1で迎えた9月7日の広島戦（甲子園）に2−0で勝利。9月7日にリーグ優勝を決めたのは2リーグ制後、史上最速、また阪神において新監督が初年度に優勝を飾ったのも史上初の快挙となった。球団創設90周年の節目の年に45歳の青年監督が大きな仕事をやってのけた。【動画】歴史的な強さだった！感動の