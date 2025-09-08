日本サッカー協会（JFA）は8日、アメリカとの国際親善試合に臨むSAMURAI BLUE（日本代表）において、堂安律（アイントラハト・フランクフルト）が所属クラブ事情のためチームを離脱することになったと発表した。堂安に代わる追加招集はないとのこと。この9月シリーズでも日本の10番を背負う堂安。6日に行われたメキシコとの親善試合でも右ウィングバックとして先発し、攻守において高いパフォーマンスを発揮。この試合で目を引いた