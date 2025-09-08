県議会が8日朝に開会し、総額 約11億7000万円の一般会計補正予算案などの議案が提出されました。 県が提出したのは、総額 約11億7000万円の一般会計補正予算案など、15の議案です。 補正予算案には、かんきつ類などに寄生するミカンコミバエの防虫費や、東京・日本橋にある県のアンテナショップのリニューアル費などが盛り込まれています 大石知事は県政の重要事項のうち、再来年に期限を迎える「有人国境離島