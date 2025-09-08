◇イングランド女子スーパーリーグ開幕節リバプール 1―4 エバートン（2025年9月7日英国・リバプール）リバプールの日本女子代表DF清水梨紗（29）が7日、イングランド女子スーパーリーグ開幕節で大ケガから409日ぶりとなる公式戦復帰を果たした。マンチェスターCからの期限付き移籍が4日に発表された清水は、エバートンとの開幕節に1―4の後半43分から左サイドバックで出場。後半アディショナルタイム突入直後にゴール前