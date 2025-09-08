8日、国内で約3年ぶりに観測された皆既月食。千葉・市原市で撮影された午前3時10分ごろの映像では、「赤銅色」と呼ばれる独特の色に輝いて見えます。皆既月食とは、太陽・地球・月が一直線に並び、月が地球の影に入ることで起きる現象。太平洋側を中心に広く晴れていたこともあり、日本各地で観測されました。今回は世界の各地でも皆既月食が見られ、エジプトではピラミッドとのコラボレーションも。そして、8日夜から9日明け方に