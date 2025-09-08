新潟県を訪問中の天皇皇后両陛下の長女・愛子さまは、特産のニシキゴイを放流されました。8日昼前、愛子さまは小千谷市にある「錦鯉の里」に到着し、歓声に笑顔で手を振られました。小千谷市はニシキゴイ発祥の地で、愛子さまは「泳ぐ宝石」と言われるニシキゴイの品種などについて質問を重ね、餌を与えられました。また、「丹頂紅白」という品種に触れ、感触を確かめた後、池にそっと放流されました。ニシキゴイは「平和の象徴」