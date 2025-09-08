三重県を訪問中の秋篠宮ご夫妻の長男・悠仁さまは、成年式を終えた報告をするため伊勢神宮を参拝されました。悠仁さまは8日午前8時ごろ、モーニング姿でシルクハットを手に持ち、伊勢神宮の「外宮（げくう）」を訪問されました。悠仁さまは、神職や地元の幼稚園児などが並ぶ中、真剣なまなざしで参道をゆっくりと進み玉串をささげ、深く拝礼されました。続いて、伊勢神宮の中心的な社、「内宮（ないくう）」に足を運ばれました。伊