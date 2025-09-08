アメリカのトランプ大統領は7日、ウクライナへの攻勢を強めるロシアの対応などに不満を示し、制裁強化の可能性を示唆しました。アメリカ・トランプ大統領：これは解決できるが不満だ。あの戦争に関するすべてに不満だ。トランプ大統領は記者団に対し、ウクライナ侵攻を続け攻勢を強めるロシアの対応などに改めて不満を示しました。また、週明けにはヨーロッパの首脳と個別に会談し対応を協議すると明らかにした上で、近くプーチン