女優の板谷由夏（50）が8日、インスタグラムを更新。反抗期の子どもを持つ親としての思いをつづり、反響を呼んでいる。2人の男児の母である板谷は「久しぶりに泣いた」と告白。「13歳反抗期ホルモンにぐささっと刺された。2人目だからか？少々油断していた」と、育児の苦労をにじませ「中年だってホルモンバランスはぐらぐらなんだからさー勘弁してよ」と吐露した。それでも「見上げた夜空にまんまるお月様」と満月を撮した写真