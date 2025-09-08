フジテレビが8日、東京・台場の同局で、「コンテンツラインナップ発表会2025秋」を行った。2023年以降、年に2度放送されており、とんねるず石橋貴明（63）とお笑いコンビ、アンタッチャブルが出演する人気番組「ザ・細かすぎて伝わらないモノマネ」がこの夏の放送がなかったことについて言及した。石橋は4月に食道がんを公表していた。投資戦略センター室長の加藤正臣氏は「石橋様の病状を考慮している。総合的な判断で見送った」