ドジャース山本由伸投手が、日本時間7日に行われたオリオールズ戦でノーヒットノーランを逃したシーンが8日、フジテレビ系の情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）で放送された。山本は9回2死までこぎつけ、あとアウト1人で達成という場面右越えソロ本塁打を許し、降板した。しかも、リリーフ陣がその後に崩れてチームは3−4で逆転負けを喫し、5連敗となった。これにはコメンテーターでノンフィクションライターの石