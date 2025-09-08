Vライバープロダクション「NexuStella(ネクサステラ)」初の男性VTuber・旗神好牙(はたがみこうが)のデビューが決定した。旗神好牙○9月27日にYouTubeで初配信を実施予定旗神好牙は、天性の明るさと無邪気なキャラクターが魅力で、コンテンツの企画力が強み。VTuberとしての活動に日々ひた向きに取り組む一方で、最後の肝心なところでミスをしてしまうような憎めない一面も持っている。今後はYouTubeをはじめとした配信プラットフォ