【モデルプレス＝2025/09/08】2025年6月にAKB48を卒業した村山彩希が、8日までに自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを披露し、反響が寄せられている。【写真】元AKB48村山彩希、レイヤーカットで大胆イメチェン◆村山彩希、レイヤーカットでイメージチェンジ村山は剣とはさみの絵文字を使った投稿で髪を切ったことを報告。レイヤーが入った新しいヘアスタイルで、美容室でのセルフィーを公開している。この投稿に、ファン