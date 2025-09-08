【モデルプレス＝2025/09/08】DMMの総合動画配信サービス「DMM TV」では、縦型ショートドラマを配信するサービス「DMMショート」にて、ショート作品「サヨナラ港区」（全23話）を9月23日18時より独占配信する。【写真】“全て生成AI制作”ショートドラマ「サヨナラ港区」出演キャラクター◆生成AIを駆使“港区SFコメディ”配信決定本作はオリジナル脚本に沿って生成AIが生成した映像素材に人間の手による編集を加え、セリフは声優