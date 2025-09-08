メ～テレ（名古屋テレビ） 石破総理大臣の辞任表明から一夜明け、東海地方選出の国会議員からは、辞任表明の時期について様々な意見が出ています。 石破総理は7日、アメリカとの関税交渉が一段落したことなどを受けて、辞任表明しました。 東海地方選出の国会議員からは辞任表明の時期について―― 「辞任表明はもっと早かったら、もっとよかったんじゃないか。連立拡大を行って生産性の高い国会を今は作