従来のモデル刷新の枠をはるかに超える進化 BMW iX3 50 xDrive これまで「ノイエ・クラッセ（新しいクラス）」と称し、セダンタイプの「ノイエ・クラッセ」と、SUVタイプの「ノイエ・クラッセX」の2台のコンセプトカーが公開されてきたわけだが、このたび「ノイエ・クラッセX」が新型iX3として市販型に昇華した。新型iX3はBMWの新たな時代を告げるモデルとして、プラットフォームから電気駆動システム、デザイン、