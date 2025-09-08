筒先と呼ばれる金属製の消火ホースの先端部分を盗もうとしたとして警察は、9月5日無職の男を逮捕しました。窃盗未遂の疑いで逮捕されたのは、伊東市松原の男（57）です。警察によりますと、男は8月下旬、函南町上沢で消火用ホースの筒先1本を盗もうとした疑いがもたれています。筒先が収納されている箱に荒らされた形跡を警戒中の警察官が見つけ警察が捜査をしたところ、男が浮上し逮捕に至ったという事です。その後、