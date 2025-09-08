6月に出港した中型のイカ釣り船が7日、酒田港に戻り、８日朝、今シーズン最初のスルメイカ119トンが水揚げされました。漁獲量は平年並みに戻ったという事です。７日午後6時半ごろ、中型イカ釣り船第86若潮丸が酒田港に姿を見せました。若潮丸は、6月14日からおよそ1か月、石川県沖などでイカの群れを追いかけて操業しました。しかし、かかったイカも日本海で急増しているマグロに、仕掛けごと食いちぎられる被害が続出し、漁