お笑いタレントの江頭2:50さんが9月7日、自身出演のYouTubeチャンネル「エガちゃんねる EGA-CHANNEL」を更新。「トルコでのポテトチップスロケについて」と題した謝罪動画を公開しました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■イスラム文化に配慮欠いた試食企画を実施動画内ではディレクターの藤野義明さんが、9月2日にファミリーマートで全国発売された「旨辛 トルコ名物！伝説のケバブ風味ポテトチップス」