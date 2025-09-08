ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が8日に配信されたABEMAのインタビュー企画「おはようロバーツ」に出演。山本由伸投手（27）から“祝福”されたことを明かした。今夏の甲子園は沖縄尚学が初優勝を果たした。沖縄はロバーツ監督にとって母・栄子さんの出身地で自身の生まれ故郷でもある。栄子さんとは「そのことについて母とは話していないんだ」としつつも、「山本とは話をしたんだ。（沖縄尚学が）優勝した次の日に