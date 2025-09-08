◇MLB ドジャース5-2オリオールズ(日本時間8日、オリオール・パーク)ドジャースのロバーツ監督が、連敗ストップに大きく貢献した大谷翔平選手を称賛したほか、クローザー起用の可能性についても言及しました。大谷選手はこの試合、先頭打者弾を含む2打席連続ホームランを記録。5連敗中のチームに初回から勢いをもたらし、勝利に導きました。ロバーツ監督は試合後、「やはり翔平がホームランで試合をスタートさせたのは大きかったと