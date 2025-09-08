沖縄県の玉城デニー知事は8日、石破茂首相の退陣表明を受け、米軍基地問題を念頭に「沖縄に一定思いを寄せ、現状についても配慮していただいた」と語った。今後選出される自民党新総裁には具体的な問題解決に向けた取り組みを求めた。