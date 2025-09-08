７日に放送されたＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」では、田沼意次（渡辺謙）がついに失脚。それに伴い、三浦庄司（原田泰造）も退場となったが、ネットでは一部でスパイ説も出ていた三浦に謝罪の声も上がった。この日の「べらぼう」では、ついに松平定信（井上祐貴）が老中首座へと登り詰め、祖父・徳川吉宗にならい、質素倹約を推し進め、街の風紀を厳しく取り締まるようになる。これに伴い、田沼意次（渡辺